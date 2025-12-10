Esporte
Catanduva é campeã por equipe no Lifting Rio Internacional
Foto: Divulgação - Atletas representaram a Smel Catanduva no Lifting Rio Internacional
Grupo conquistou 10 títulos na competição realizada no Rio de Janeiro; próximo desafio são os Abertos
Por Guilherme Gandini | 10 de dezembro, 2025

Os atletas de levantamento de peso de Catanduva continuam colecionando títulos. A delegação foi campeã na disputa por equipe no Lifting Rio Internacional, realizado no Rio de Janeiro, no último final de semana. O grupo representou a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - Smel.

Os destaques foram os atletas Felipe Ramos, campeão nas três modalidades na categoria júnior: power bíceps com 65 kg, supino raw com 120 kg e supino equipado com 175 kg; e Stalone Silva, no adulto, também com três títulos: power bíceps 75 kg, supino raw 140 kg e equipado 175 kg.

Além deles, garantiram o lugar mais alto do pódio os atletas Geverson Ramos, vencedor no power bíceps com 50 kg e supino com 150 kg na categoria master; Sidnei Bezerra, no power bíceps com 70 kg; e Michel Douglas, no supino raw, com o maior peso do torneio, 205 kg.

O próximo compromisso da delegação catanduvense é nos Jogos Abertos do Interior, que terá disputas de supino raw masculino e feminino no final de semana, em Ribeirão Preto. A pesagem será das 9 às 11h e a competição começará às 13h nas categorias sub-jr., open e master.

Vão representar Catanduva: Antonio Marques de Souza, Arlindo Stallone, Diego Henrique de Souza, Gabriel de Alencar, Jenilson da Silva, Luciana Soares, Michel Douglas, Paulo Henrique Domingues, Rodrigo de Mesquita e Vanusa de Oliveira. O técnico será Geverson Ramos.

Autor

Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
