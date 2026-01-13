Política
Catanduva é a 50ª do ranking das ‘campeãs do emprego’ de São Paulo
Foto: Governo de SP - Movimentação na rua 25 de Março em São Paulo, cidade com maior número de vagas
Município abriu 1.637 vagas com carteira assinada de janeiro a novembro, apesar da queda recente
Por Guilherme Gandini | 13 de janeiro, 2026

O estado de São Paulo criou 31,1 mil vagas de emprego com carteira assinada em novembro de 2025, o equivalente a mais de mil por dia. De janeiro a novembro, foram mais de 530 mil empregos formais e, no acumulado de 12 meses, 342 mil oportunidades. Os dados são da Fundação Seade, com base nas informações do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Com base nos números, o Governo de SP divulgou ranking das campeãs de emprego no mês de novembro, no acumulado do ano e nos últimos 12 meses. Catanduva apareceu no levantamento que levou em conta o saldo de janeiro a novembro, com a 50ª colocação e 1.637 vagas abertas.

De acordo com o governo paulista, o estado criou 36% do total de vagas com carteira assinada do país em novembro, 28% do total em 11 meses e 26% em 12 meses, números que consolidam São Paulo como a unidade da Federação que tem maior saldo de vagas do país.

“Em todos os períodos houve crescimento na criação de vagas de emprego no estado: 0,21% em novembro, 3,74% no acumulado do ano e 2,4% no acumulado de 12 meses”, informou.

No caso de Catanduva, entretanto, o mercado de trabalho teve saldo negativo pelo segundo mês consecutivo em novembro, com mais desligamentos do que contratações. Foram 111 vagas perdidas. O resultado foi pior do que o de novembro de 2024, quando a cidade abriu 68 vagas.

Autor

Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
