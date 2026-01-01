Catanduva continua sem bombas antifraude nos postos de combustíveis

O Ipem-SP (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) lançou este ano uma plataforma digital para que o consumidor localize as bombas de combustíveis que passaram por processo rigoroso de fiscalização e certificação antifraude. Entretanto, em consulta feita por O Regional na terça-feira, 30, o sistema informa que não há dispositivos certificadas em Catanduva.

Em todo o estado de São Paulo, há 441 bombas com o novo sistema antifraude em 170 postos. O processo de instalação do novo equipamento cumpre calendário estabelecido pelo Inmetro, mas atualmente o revendedor, ao trocar uma bomba, ainda pode optar pelo modelo antigo.

A intenção do Ipem-SP é fazer com que o consumidor acesse a plataforma para saber quais postos passaram pela verificação e, a partir disso, faça escolhas mais seguras, optando por locais onde as bombas foram aprovadas. Segundo o instituto, a tecnologia antifraude combate práticas ilícitas, como o fornecimento de volumes inferiores aos pagos pelos motoristas.

O sistema é simples de usar e permite que a localização de bombas antifraude seja facilmente acessada por qualquer pessoa, a partir de um mapa digital. Para isso, basta inserir a cidade e identificar quais postos de combustíveis já tem a nova bomba medidora. O painel é acessado a partir do endereço www.ipem.sp.gov.br/bombasegura e tem atualização constante.

REGIÃO

Na região de Catanduva, aparecem postos certificados em Catiguá, Embaúba, Novo Horizonte, Sales e Urupês, sendo um estabelecimento em cada município.