Catanduva conquista resultados históricos no Brasileiro de Natação

A natação de Catanduva acaba de escrever um novo capítulo de destaque no cenário esportivo nacional. A equipe da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Smel Catanduva brilhou no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação, realizado no Parque Aquático Júlio Delamare, no Rio de Janeiro, competição que reuniu a elite da modalidade no país.

Foram 142 clubes, representando 24 estados brasileiros, em provas que reuniram centenas dos melhores jovens atletas do país. A equipe de Catanduva mostrou força, preparo e evolução técnica, terminando a prova em 36º lugar geral, superando dezenas de clubes tradicionais do Brasil e consolidando o projeto público de formação esportiva oferecido pela Smel.

Renan Lopes foi um dos grandes nomes do campeonato, conquistando duas medalhas de ouro (100m peito e 200m peito). O tempo obtido por ele nos 100m peito o colocou como 4º melhor nadador da história do Brasil na categoria Infantil 1, reforçando o protagonismo catanduvense no esporte.

Outra performance marcante foi a de Pedro Henrique Fatori Pereira, que alcançou o 10º lugar nos 100 metros peito, em uma prova com 50 competidores.

“O desempenho da equipe catanduvense é fruto do trabalho conjunto entre Smel, equipe técnica e professores, atletas e suas famílias. Voltar para casa entre os 36 melhores clubes do país - entre 142 participantes - é um feito expressivo e motivo de orgulho”, enalteceu a Smel.