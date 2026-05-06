Catanduva conquista 3º lugar no Brasileiro Interclubes Sub-19 de Basquete

O Novo Basquete Catanduva (NBC) encerrou sua participação no Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 Feminino 2026 com mais um resultado expressivo: o 3º lugar nacional. A competição foi realizada em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Mesmo com um elenco renovado em relação às conquistas anteriores, a equipe — que vinha de dois títulos consecutivos da competição — mostrou força e competitividade ao longo de toda a campanha.

Catanduva estreou com vitória dominante sobre o Unimed Campinas, por 99 a 46. Na sequência, aplicou 138 a 27 sobre o Ladies Basketball Clube, de Goiás. Na terceira rodada, a equipe foi superada pelo Foz Basquete, dono da casa, mas garantiu vaga nas quartas de final.

No mata-mata, o time venceu São José por 58 a 54 e assegurou presença entre as quatro melhores equipes do país. Na semifinal, Catanduva acabou superada por Santo André.

A reação veio na disputa pelo terceiro lugar. Em clássico estadual contra o Sesi Araraquara, o Novo Basquete Catanduva venceu por 67 a 57 e garantiu presença no pódio nacional mais uma vez.

Entre os destaques individuais, a pivô Gabriela Hartwig teve atuações marcantes nas primeiras rodadas. Já a armadora Nicolly Sanches foi eleita para o quinteto ideal do campeonato.

O resultado reforça a força do basquete feminino de Catanduva, que segue entre as principais potências da base no cenário nacional.