Catanduva celebra medalhas e repete 8º lugar nos Jogos da Melhor Idade

Catanduva encerrou sua participação no 28º Jomi, os Jogos da Melhor Idade, em Araçatuba, com resultados expressivos dos atletas que representaram a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – Smel. Na pontuação final, o município repetiu a 8ª colocação do ano anterior, somando 45 pontos, atrás de Rio Preto, Araçatuba, Birigui, Jales, Rubinéia, Santa Fé do Sul e Fernandópolis.

A delegação conquistou importantes medalhas, com destaque para o tênis. Na dupla masculina, Valdir Fabiano e José Álvaro Gréggio ficaram com a medalha de ouro. Já na dupla feminina, o ouro foi conquistado por Aparecida de Lourdes Castro Garcia e Maria Zapata Doro.

No tênis de mesa, Ederwilson Parente garantiu a medalha de bronze na categoria individual masculina. Na natação, Catanduva também teve grande desempenho, conquistando medalha de ouro por equipe no feminino.

Nos resultados individuais, Jacira Shizuka Iishikawa venceu os 25m nado costas e 25m nado livre; Roseli Pagliotto da Conceição venceu os 50m nado costas e 50m nado livre; Maria Druziana Merenda ficou em 2º nos 50m nado costas; Alentino Miguel da Silva foi o 3º nos 50m nado costas e 50m nado livre; Janira Tavares Correa foi a 3ª nos 25m nado livre e 4ª nos 25m nado costas.

Além disso, Ricardo Uvinha ficou com a 4ª colocação nos 50m nado costas e 12ª nos 50m nado livre, enquanto João Batista Edmundo Aroni terminou a prova em 8º lugar nos 50m nado livre.

Outros resultados importantes também marcaram a participação de Catanduva: 4º lugar no buraco feminino, com Sueli Destro e Maria Aparecida Castro; 5º lugar no vôlei adaptado masculino 60+; e 6º lugar no vôlei adaptado masculino 70+.

A competição reuniu 1.525 atletas de 51 municípios e foi válida pela seletiva da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Os dois melhores de cada modalidade garantiram vaga na Final Estadual, que será realizada entre os dias 28 de outubro e 2 de novembro, em Valinhos.

RIO PRETO VENCE

Dez pontos. Essa foi a diferença entre líder e vice-líder na classificação de municípios da etapa da 6ª Região Esportiva do Jomi, em Araçatuba. São José do Rio Preto subiu de produção nos últimos dois dias de disputa e alcançou a liderança, com 195 pontos. Araçatuba, que liderou nos dois primeiros dias, ficou em 2º lugar, com 185 pontos. Birigui foi o terceiro, com 121 pontos.