Catanduva bate Suzano e assume a liderança do Paulistão da Série A3

Em um jogo movimentado, intenso e decidido nos detalhes, o Catanduva venceu o União Suzano por 3 a 2, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Com o resultado, o Santo manteve a invencibilidade, chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança da competição.

O União Suzano até ensaiou reação na segunda etapa, mas pagou caro pelo seu início apagado e segue em situação delicada na tabela. Nos minutos finais, tentou o empate na base da entrega, mas o Catanduva soube reter a bola, esfriar o jogo e administrar a vantagem até o apito final.

O próximo compromisso do Santo será contra o vice-líder Rio Claro, no sábado, dia 7, às 18h, no Estádio Municipal Silvio Salles. O adversário também soma 10 pontos, com 3 vitórias e 1 empate, mas tem 1 gol a menos. O confronto direto pelo topo da tabela terá transmissão pela rádio Vida FM em 94.9 FM e no canal Vida FM Catanduva no Youtube, a partir das 17h30.

Fonte: Futebol Interior