Esporte
Catanduva bate Suzano e assume a liderança do Paulistão da Série A3
Foto: Miguel Bento/Comunicação CFC - Catanduva venceu o União Suzano por 3 a 2 fora de casa
Santo abriu três gols de vantagem, mas viu adversário reagir na segunda etapa da partida
Por Da Reportagem Local | 05 de fevereiro, 2026

Em um jogo movimentado, intenso e decidido nos detalhes, o Catanduva venceu o União Suzano por 3 a 2, na tarde desta quarta-feira, no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista da Série A3. Com o resultado, o Santo manteve a invencibilidade, chegou aos 10 pontos e assumiu a liderança da competição.

O União Suzano até ensaiou reação na segunda etapa, mas pagou caro pelo seu início apagado e segue em situação delicada na tabela. Nos minutos finais, tentou o empate na base da entrega, mas o Catanduva soube reter a bola, esfriar o jogo e administrar a vantagem até o apito final.

O próximo compromisso do Santo será contra o vice-líder Rio Claro, no sábado, dia 7, às 18h, no Estádio Municipal Silvio Salles. O adversário também soma 10 pontos, com 3 vitórias e 1 empate, mas tem 1 gol a menos. O confronto direto pelo topo da tabela terá transmissão pela rádio Vida FM em 94.9 FM e no canal Vida FM Catanduva no Youtube, a partir das 17h30.

Fonte: Futebol Interior

Autor

Da Reportagem Local
Redação de O Regional
Outras notícias de Da Reportagem Local
Por Da Reportagem Local | 10 de fevereiro de 2026
Gestores da Smel se reúnem com voluntários dos atletas com deficiência
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 09 de fevereiro de 2026
Catanduva empata sem gols em casa e deixa a liderança do Paulistão A3
Leia mais
Por Da Reportagem Local | 09 de fevereiro de 2026
Novorizontino busca a virada nos acréscimos e segue líder do Paulistão
Leia mais