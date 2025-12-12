Casamentos crescem 8,5% sem alcançar fase pré-pandemia

O número de casamentos civis realizados em Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais aumentou 8,5% em Catanduva, em 2024, somando 723 registros. No país, os casamentos cresceram 0,9% no comparativo. Os dados constam nas Estatísticas do Registro Civil divulgadas na quarta-feira, 10, pelo IBGE, junto a indicadores de divórcios, nascimentos e óbitos.

Conforme o histórico recuperado pelo instituto, a partir de 2016, o número de casamentos civis apresentou tendência de queda. Com a pandemia da Covid-19, em 2020, a redução foi ainda maior em relação ao ano anterior. Em 2021, as cerimônias matrimoniais voltaram a crescer, mas sem alcançar o número de 2019. O mesmo aconteceu em 2022.

No ano seguinte, a quantidade de casamentos civis sofreu redução novamente. O ano de 2024 superou o de 2023, mas sem alcançar a média observada no período de 2015 a 2019.

Conforme verificado pelo jornal O Regional, Catanduva não fugiu à regra e seguiu as oscilações verificadas no país, com altas e baixas pré e pós-pandemia. Em 2013, o município registrou 847 casamentos civis, em 2014 foram 931, em 2015 foram 872 e, em 2016, o total de 913.

A partir daí, os números nunca mais foram os mesmos. Em 2017, foram 823 casamentos, caindo para 749 em 2018 e para 730 em 2019. No ano da pandemia do novo coronavírus, houve 554 registros de casamentos civis, o que representou redução de 24,1% de um ano para o outro. Depois, foram 671 uniões civis em 2021; 720 em 2022; 666 em 2023; e 723 em 2024.

REGIÃO

Diferente de Catanduva, a maioria das cidades da região apresentou diminuição no número de casamentos civis entre 2023 e 2024. Foi o caso de Ariranha, Cajobi, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Marapoama, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Tabapuã e Urupês.

Por outro lado, tiveram aumento dos registros de união nos cartórios Catanduva, Catiguá, Embaúba, Itajobi, Novais, Sales e Santa Adélia. Duas cidades tiveram exatamente o mesmo número de casamentos nos dois anos analisados, casos de Olímpia e Pindorama.