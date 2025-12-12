Casamentos crescem 8,5% sem alcançar fase pré-pandemia

O número de casamentos civis realizados em Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais aumentou 8,5% em Catanduva, em 2024, somando 723 registros. No país, os casamentos cresceram 0,9% no comparativo. Os dados constam nas Estatísticas do Registro Civil divulgadas na quarta-feira, 10, pelo IBGE, junto a indicadores de divórcios, nascimentos e óbitos.
Conforme o histórico recuperado pelo instituto, a partir de 2016, o número de casamentos civis apresentou tendência de queda. Com a pandemia da Covid-19, em 2020, a redução foi ainda maior em relação ao ano anterior. Em 2021, as cerimônias matrimoniais voltaram a crescer, mas sem alcançar o número de 2019. O mesmo aconteceu em 2022.
No ano seguinte, a quantidade de casamentos civis sofreu redução novamente. O ano de 2024 superou o de 2023, mas sem alcançar a média observada no período de 2015 a 2019.
Conforme verificado pelo jornal O Regional, Catanduva não fugiu à regra e seguiu as oscilações verificadas no país, com altas e baixas pré e pós-pandemia. Em 2013, o município registrou 847 casamentos civis, em 2014 foram 931, em 2015 foram 872 e, em 2016, o total de 913.
A partir daí, os números nunca mais foram os mesmos. Em 2017, foram 823 casamentos, caindo para 749 em 2018 e para 730 em 2019. No ano da pandemia do novo coronavírus, houve 554 registros de casamentos civis, o que representou redução de 24,1% de um ano para o outro. Depois, foram 671 uniões civis em 2021; 720 em 2022; 666 em 2023; e 723 em 2024.
REGIÃO
Diferente de Catanduva, a maioria das cidades da região apresentou diminuição no número de casamentos civis entre 2023 e 2024. Foi o caso de Ariranha, Cajobi, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Marapoama, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Tabapuã e Urupês.
Por outro lado, tiveram aumento dos registros de união nos cartórios Catanduva, Catiguá, Embaúba, Itajobi, Novais, Sales e Santa Adélia. Duas cidades tiveram exatamente o mesmo número de casamentos nos dois anos analisados, casos de Olímpia e Pindorama.
|
NÚMERO DE CASAMENTOS CIVIS NA REGIÃO
|
MUNICÍPIO
|
2023
|
2024
|
Ariranha
|
51
|
47
|
Cajobi
|
48
|
46
|
Catanduva
|
666
|
723
|
Catiguá
|
16
|
28
|
Elisiário
|
26
|
23
|
Embaúba
|
7
|
10
|
Ibirá
|
61
|
54
|
Irapuã
|
33
|
31
|
Itajobi
|
89
|
103
|
Marapoama
|
16
|
10
|
Novais
|
17
|
21
|
Novo Horizonte
|
247
|
215
|
Olímpia
|
319
|
319
|
Palmares Paulista
|
50
|
37
|
Paraíso
|
35
|
31
|
Pindorama
|
61
|
61
|
Sales
|
22
|
38
|
Santa Adélia
|
46
|
61
|
Tabapuã
|
64
|
54
|
Urupês
|
95
|
88
Autor