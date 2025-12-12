Geral
Casamentos crescem 8,5% sem alcançar fase pré-pandemia
Foto: - Casamentos passaram de 666 para 730 entre 2023 e 2024 em Catanduva
Registros nos cartórios de Catanduva chegaram a 723 no ano passado, ainda abaixo dos 730 de 2019
Por Guilherme Gandini | 12 de dezembro, 2025

O número de casamentos civis realizados em Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais aumentou 8,5% em Catanduva, em 2024, somando 723 registros. No país, os casamentos cresceram 0,9% no comparativo. Os dados constam nas Estatísticas do Registro Civil divulgadas na quarta-feira, 10, pelo IBGE, junto a indicadores de divórcios, nascimentos e óbitos.

Conforme o histórico recuperado pelo instituto, a partir de 2016, o número de casamentos civis apresentou tendência de queda. Com a pandemia da Covid-19, em 2020, a redução foi ainda maior em relação ao ano anterior. Em 2021, as cerimônias matrimoniais voltaram a crescer, mas sem alcançar o número de 2019. O mesmo aconteceu em 2022.

No ano seguinte, a quantidade de casamentos civis sofreu redução novamente. O ano de 2024 superou o de 2023, mas sem alcançar a média observada no período de 2015 a 2019.

Conforme verificado pelo jornal O Regional, Catanduva não fugiu à regra e seguiu as oscilações verificadas no país, com altas e baixas pré e pós-pandemia. Em 2013, o município registrou 847 casamentos civis, em 2014 foram 931, em 2015 foram 872 e, em 2016, o total de 913.

A partir daí, os números nunca mais foram os mesmos. Em 2017, foram 823 casamentos, caindo para 749 em 2018 e para 730 em 2019. No ano da pandemia do novo coronavírus, houve 554 registros de casamentos civis, o que representou redução de 24,1% de um ano para o outro. Depois, foram 671 uniões civis em 2021; 720 em 2022; 666 em 2023; e 723 em 2024.

REGIÃO

Diferente de Catanduva, a maioria das cidades da região apresentou diminuição no número de casamentos civis entre 2023 e 2024. Foi o caso de Ariranha, Cajobi, Elisiário, Ibirá, Irapuã, Marapoama, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Tabapuã e Urupês.

Por outro lado, tiveram aumento dos registros de união nos cartórios Catanduva, Catiguá, Embaúba, Itajobi, Novais, Sales e Santa Adélia. Duas cidades tiveram exatamente o mesmo número de casamentos nos dois anos analisados, casos de Olímpia e Pindorama.

 

NÚMERO DE CASAMENTOS CIVIS NA REGIÃO

MUNICÍPIO

2023

2024

Ariranha

51

47

Cajobi

48

46

Catanduva

666

723

Catiguá

16

28

Elisiário

26

23

Embaúba

7

10

Ibirá

61

54

Irapuã

33

31

Itajobi

89

103

Marapoama

16

10

Novais

17

21

Novo Horizonte

247

215

Olímpia

319

319

Palmares Paulista

50

37

Paraíso

35

31

Pindorama

61

61

Sales

22

38

Santa Adélia

46

61

Tabapuã

64

54

Urupês

95

88

 

