Casal é preso por furto a estabelecimento comercial em Santa Adélia

A Polícia Militar prendeu um casal pelo crime de furto em Santa Adélia, na madrugada de quarta-feira. Durante patrulhamento, a equipe policial, que já possuía informações sobre a atuação do casal, avistou uma mulher em frente a um estabelecimento comercial com a porta arrombada e um homem saindo do interior do comércio com uma sacola contendo diversos objetos.

Ao perceber a presença policial, o casal tentou fugir, sendo acompanhado e detido. Com o indivíduo foram encontrados dinheiro em moedas, maços de cigarros, isqueiro e outros objetos, posteriormente reconhecidos pela vítima como produtos do furto.

No interior do estabelecimento, foi localizada uma barra de ferro utilizada para arrombar a porta. A ação também foi registrada por câmeras de segurança, confirmando os fatos. Os dois envolvidos foram presos e conduzidos ao plantão policial de Catanduva, permanecendo à disposição da Justiça.