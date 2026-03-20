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Casal é preso por furto a estabelecimento comercial em Santa Adélia
Foto: Arquivo/O Regional - Os dois envolvidos foram presos e conduzidos ao Plantão Policial de Catanduva
Comércio estava com a porta arrombada no momento da chegada da Polícia Militar
Por Da Reportagem Local | 20 de março, 2026

A Polícia Militar prendeu um casal pelo crime de furto em Santa Adélia, na madrugada de quarta-feira. Durante patrulhamento, a equipe policial, que já possuía informações sobre a atuação do casal, avistou uma mulher em frente a um estabelecimento comercial com a porta arrombada e um homem saindo do interior do comércio com uma sacola contendo diversos objetos.

Ao perceber a presença policial, o casal tentou fugir, sendo acompanhado e detido. Com o indivíduo foram encontrados dinheiro em moedas, maços de cigarros, isqueiro e outros objetos, posteriormente reconhecidos pela vítima como produtos do furto.

No interior do estabelecimento, foi localizada uma barra de ferro utilizada para arrombar a porta. A ação também foi registrada por câmeras de segurança, confirmando os fatos. Os dois envolvidos foram presos e conduzidos ao plantão policial de Catanduva, permanecendo à disposição da Justiça.

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Da Reportagem Local
Redação de O Regional
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