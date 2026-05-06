Cartório Eleitoral supera 2,2 mil atendimentos no ano; prazo termina hoje

O Cartório Eleitoral de Catanduva realizou 2.269 atendimentos desde janeiro, sendo 972 para alistamento, ou seja, de jovens que solicitaram a emissão do primeiro título. Somente no mês de maio, foram 355 atendimentos em geral e 134 alistamentos. O prazo para quem precisa tirar ou regularizar o título termina nesta quarta-feira, 6 de maio, com atendimento das 9h às 17h.

No estado de São Paulo, foram mais de 1,1 milhão de atendimentos para serviços do título do início de janeiro até às 13h30 da última segunda, 4. Ao todo, foram realizadas 460 mil emissões do documento, 415 mil revisões de dados cadastrais e 307 mil transferências de domicílio. Somente nos plantões do feriado do Dia do Trabalho, foram atendidas mais de 100 mil pessoas.

Em relação às emissões do primeiro título, 202 mil foram solicitadas por jovens de 15 a 17 anos, o que corresponde a 43% do total. A estudante Ana Beatriz Alves, 17 anos, foi uma das que buscaram o cartório para emitir o título nos últimos dias. Acompanhada da mãe, ela destacou o significado do momento. “É um marco importante na nossa vida participar da democracia do país, escolher nossos representantes e nos tornarmos mais ativos na política”, afirmou.

Para a mãe, a ocasião também teve valor simbólico. Mesmo sem a obrigatoriedade de comparecer, Anatiana Alves fez questão de estar presente. “Nem precisava vir, mas quis viver esse momento ao lado da minha filha. Com o título eleitoral é quando os jovens começam a assumir responsabilidades como cidadãos. Ao votar, eles também assumem a responsabilidade por quem vai conduzir o país”, disse.

Somente precisa buscar atendimento presencial quem vai tirar o 1º título (alistamento eleitoral) ou quem precisa fazer alguma alteração no cadastro eleitoral e ainda não tem a biometria coletada. Eleitores que já têm a identificação biométrica (88% do eleitorado paulista) podem solicitar qualquer serviço pela internet, por meio da plataforma de Autoatendimento.

ELEITORES DA REGIÃO SÃO ATENDIDOS NA RUA TERESINA

O Cartório Eleitoral de Catanduva, que representa a 40ª Zona Eleitoral e funciona na rua 7 de Fevereiro, 885, atende prioritariamente os eleitores de Catanduva e Elisiário. A chefia do posto tem alertado os eleitores de Novais, Tabapuã, Catiguá e Ibirá que eles podem ser atendidos mais rapidamente no Cartório Eleitoral da 179ª Zona Eleitoral, que fica na rua Teresina, 333.

Antes de procurar um cartório, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) orienta verificar a situação do título ou da biometria (na opção “Situação do título”, na aba “Consultas” do Autoatendimento) para evitar a formação de filas ou deslocamentos desnecessários. Ao buscar por um dos postos, é preciso levar documento com foto e comprovante de residência.