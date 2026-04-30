Cartório Eleitoral de Catanduva faz plantão durante o feriado prolongado

Os cartórios eleitorais do estado de São Paulo estarão de portas abertas nesta sexta, 1º de maio, feriado do Dia do Trabalho, para atender quem precisa tirar ou regularizar o título para votar nas Eleições 2026. As unidades também vão funcionar no sábado (2) e no domingo (3), no horário das 9h às 15h. O atendimento será por ordem de chegada, respeitadas as prioridades da fila.

Somente precisa buscar atendimento presencial quem vai tirar o primeiro título (alistamento eleitoral) ou quem precisa fazer alteração no cadastro eleitoral e ainda não tem a biometria coletada. Eleitoras e eleitores que já têm a identificação biométrica (88% do eleitorado paulista) podem solicitar qualquer serviço pela internet, por meio da plataforma de Autoatendimento.

Antes de procurar um cartório, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) orienta as pessoas a verificar a situação do título ou da biometria (clicando na opção “Situação do título”, na aba “Consultas” do Autoatendimento) para evitar a formação de filas ou deslocamentos desnecessários. A projeção é de longa espera nos cartórios nos últimos dias do prazo.

De acordo com Marcelo Micena, chefe do Cartório Eleitoral de Catanduva, até este momento não há filas e as pessoas estão sendo atendidas de imediato ou com espera mínima. “Só que isso vai aumentando com o passar dos dias, até que chega no último dia e realmente fica muito transtorno. A recomendação é que as pessoas se antecipem e evitem o último dia.”

Além da abertura neste feriado e no fim de semana, o cartório funcionará em horário ampliado na segunda, terça e quarta-feira, dias 4, 5 e 6, das 9h às 17h. De acordo com o calendário eleitoral, 6 de maio é o último dia para emitir, transferir ou fazer a regularização do título. O cadastro eleitoral estará fechado a partir do dia 7, conforme determina a Lei das Eleições.

É importante destacar que os eleitores que não possuem biometria, mas estão em situação regular com a Justiça Eleitoral não precisam ir ao cartório. Eles poderão votar normalmente apresentando um documento com foto no dia do pleito. O 1º turno será em 4 de outubro.

DOCUMENTOS

Quem vai tirar o primeiro título deve comparecer ao cartório eleitoral levando um documento de identificação com foto, como o RG, e um comprovante de residência recente em seu nome ou da pessoa com quem mora. São aceitas contas de luz, água ou telefone. As pessoas do gênero masculino que completarem 19 anos em 2026 precisam levar o certificado de reservista.

Jovens a partir dos 15 anos podem solicitar o título

De acordo com a Constituição Federal, o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para os analfabetos, quem tem 16 e 17 anos e os maiores de 70. Jovens a partir dos 15 anos podem tirar o título, no entanto, para votar em qualquer turno, as eleitoras e os eleitores deverão ter completado 16 anos até o 1º turno. Além disso, a Justiça Eleitoral não faz coleta biométrica de menores de 15 anos, que não podem se alistar como eleitoras e eleitores.