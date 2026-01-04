Carreta Mulheres de Peito atende moradoras de Ibirá a partir de terça

A Carreta Mulheres de Peito, do Governo do Estado de São Paulo, estará na Praça José Bernardino de Seixas, junto à Prefeitura de Ibirá, de 6 a 17 de janeiro, realizando exames de mamografia. O público-alvo são mulheres a partir de 35 anos de idade.

Os pedidos de mamografia que estavam aguardando agendamento serão entregues pelos Agentes Comunitários de Saúde, permitindo a realização do exame. As mulheres que ainda não possuem pedido médico poderão procurar a enfermeira que estará na praça para orientações.

O programa amplia o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama com o exame gratuito para as mulheres entre 50 e 69 anos, que devem apresentar apenas o RG e o cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com atendimento de até 25 mulheres, exceto feriados. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.