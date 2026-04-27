Carreta de Mamografia contempla mulheres de Catiguá a partir desta quarta

Objetivo é atender público com idade superior a 35 anos que não realizaram exame há 12 meses

Foto: Governo de SP - Unidade móvel ficará de 28 de abril a 9 de maio em frente à ESF Etelvina

Iniciativa do Governo de São Paulo para realizar mamografias gratuitas e proporcionar diagnósticos precoce do câncer de mama, a Carreta da Mamografia contemplará as mulheres de Catiguá com o exame gratuito a partir desta quarta-feira, 28 de abril. Os atendimentos vão se estender até 9 de maio, na avenida Wilson Veiga, nº 500, em frente à ESF Etelvina.

O público-alvo das carretas são mulheres com idade superior a 35 anos que não realizaram exame de mamografia nos últimos 12 meses.

Seguindo as novas normas de rastreamento, o programa Mulheres de Peito passa a atender mulheres de 50 a 74 anos apenas com a apresentação do RG e do cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos devem apresentar pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com a distribuição de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o atendimento ocorre das 8h às 12h, com até 25 senhas, exceto feriados. A entrega das senhas é feita por demanda espontânea e conforme a ordem de chegada.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

As Carretas de Mamografia registraram aumento de 76% nos exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama no Estado de São Paulo, em 2025. Foram realizados 60.831 exames, frente a 34.605 em 2024. Em caso de dúvidas, acesse: ouvidoria.saude.sp.gov.br.