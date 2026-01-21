Região
Carreta de Mamografia atende moradoras de Tabapuã até o dia 31
Foto: Prefeitura de Tabapuã - Carreta de Mamografia atenderá diariamente na Praça Central até o final do mês
Mulheres de 50 a 74 anos devem apresentar somente RG e cartão SUS; são 50 senhas por dia
21 de janeiro, 2026

A Prefeitura de Tabapuã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou que a Carreta de Mamografia do programa Mulheres de Peito já está no município e deu início aos atendimentos nesta terça-feira, dia 20. A ação tem como objetivo ampliar o acesso ao exame de mamografia, fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A unidade móvel ficará na Praça Central de Tabapuã, que fica na rua Eugênio Ulian, s/n, até 31 de janeiro. Os atendimentos serão de segunda a sexta-feira, com distribuição de 50 senhas, das 8h às 17h. Aos sábados, serão 25 senhas, com atendimento no mesmo dia, das 8h às 12h.

Seguindo as novas normas de rastreamento, o programa passa a atender mulheres de 50 a 74 anos apenas com a apresentação do RG e do cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos devem apresentar pedido médico. As mulheres interessadas devem comparecer no horário indicado e aproveitar a oportunidade de cuidado com a saúde.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.

