Carreta de Mamografia atende moradoras de Tabapuã até o dia 31

A Prefeitura de Tabapuã, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou que a Carreta de Mamografia do programa Mulheres de Peito já está no município e deu início aos atendimentos nesta terça-feira, dia 20. A ação tem como objetivo ampliar o acesso ao exame de mamografia, fundamental para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A unidade móvel ficará na Praça Central de Tabapuã, que fica na rua Eugênio Ulian, s/n, até 31 de janeiro. Os atendimentos serão de segunda a sexta-feira, com distribuição de 50 senhas, das 8h às 17h. Aos sábados, serão 25 senhas, com atendimento no mesmo dia, das 8h às 12h.

Seguindo as novas normas de rastreamento, o programa passa a atender mulheres de 50 a 74 anos apenas com a apresentação do RG e do cartão SUS. Já as pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos devem apresentar pedido médico. As mulheres interessadas devem comparecer no horário indicado e aproveitar a oportunidade de cuidado com a saúde.

Em caso de alteração no exame, as pacientes são encaminhadas a um serviço de referência do SUS para a realização de exames complementares ou tratamento.