Carnês de IPTU de Catanduva começam a ser entregues pelos Correios

A entrega dos carnês do IPTU 2026 pelos Correios já teve início em Catanduva, inclusive de forma antecipada em relação à data inicialmente prevista, que era 15 de fevereiro. Desde janeiro, os contribuintes também já contam com a opção de acessar e imprimir o documento diretamente pelo site da Prefeitura de Catanduva (www.catanduva.sp.gov.br).

De acordo com o governo municipal, não houve alteração na base de cálculo do imposto. O reajuste aplicado foi o da UFRC - Unidade Fiscal de Referência de Catanduva, que teve atualização de 5,17%. Dessa forma, imóveis que não passaram por nenhuma alteração tiveram somente a correção do índice. Já aqueles que registraram aumento de área construída ou mudança no padrão do imóvel podem apresentar acréscimo proporcional às modificações realizadas.

O vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU 2026 é no dia 10 de março. As demais parcelas vencem sempre no dia 10 dos meses seguintes, ou no próximo dia útil, quando a data cair em finais de semana ou feriados. Seguindo os princípios de economicidade e sustentabilidade, os carnês entregues contêm apenas a cota única e a primeira parcela.

O contribuinte que optar pelo pagamento do IPTU 2026 em cota única tem direito a 10% de desconto sobre o valor total do imposto, conforme previsto na legislação municipal. Quem optar pelo parcelamento total pode emitir todas as parcelas pelo Cidadão Online, no site da Prefeitura (https://cidadaoonline.catanduva.sp.gov.br/app/pages/iptu).

Caso o contribuinte identifique divergências nos valores lançados, é possível abrir o pedido de contestação de forma on-line, pelo Cidadão Online, evitando filas. Para quem preferir, também há atendimento presencial disponível na Central de Atendimento, no Paço Municipal.

ISENÇÕES E IPTU VERDE

Os pedidos de isenção do IPTU devem ser feitos anualmente, inclusive por quem já obteve o benefício em anos anteriores. O mesmo procedimento vale para quem se enquadrar nos critérios do IPTU Verde. Detalhes no site https://www.catanduva.sp.gov.br/isencao-de-iptu.