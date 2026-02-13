Carnaval deve levar cerca de 722 mil veículos às rodovias da região

A Operação Especial de Carnaval 2026 da concessionária Ecovias Noroeste Paulista acontecerá da 0 hora desta sexta, 13 de fevereiro, até as 23h59 da quinta-feira da semana que vem, dia 19. A expectativa é que perto de 722 mil veículos circulem pelos 600 quilômetros de rodovias administradas pela empresa, o que abrange a região de Catanduva.

Os maiores volumes de tráfego devem ocorrer nos dias 13 e 19 de fevereiro, principalmente nos horários de pico, entre 6 e 8 horas, pela manhã, e entre 17 e 19 horas, no fim da tarde e início da noite.

É de responsabilidade da empresa os seguintes trechos rodoviários: Washington Luís (SP-310), Brigadeiro Faria Lima (SP-326), Carlos Tonanni, Nemésio Cadetti, Laurentino Mascari e Dr. Mário Gentil (SP-333), Comendador Pedro Monteleone (SP-351) e José Della Vechia e Orlando Chesini Ometto (SP-323).

O maior fluxo deve ser registrado na Washington Luís, entre São Carlos, Araraquara, Matão e Taquaritinga, com cerca de 265 mil veículos. Na região de Catanduva, São José do Rio Preto e Mirassol, são esperados, aproximadamente, 108mil veículos.

Na SP-326, entre Matão e Barretos, a previsão é de 216 mil, enquanto na SP-333, entre Borborema e Sertãozinho, devem circular 92 mil veículos. Já a SP-323, na região de Taquaritinga, deve receber 21 mil, e a SP-351, em Catanduva, 20 mil veículos durante o período da operação.

Durante a Operação Especial de Carnaval, haverá restrição para obras, serviços de conservação de rotina e circulação de cargas especiais. As obras de terceiras faixas na SP-310, em São Carlos, São José do Rio Preto e Mirassol, serão paralisadas durante todo o período.

DICAS DE SEGURANÇA

No verão, são comuns os períodos de chuva e, nessas situações, é essencial redobrar a atenção na estrada. A orientação é reduzir a velocidade, manter distância segura do veículo à frente, utilizar farol baixo e evitar freadas bruscas ou mudanças repentinas de faixa.

Para garantir viagem mais segura, a Ecovias Noroeste Paulista orienta os motoristas a realizarem uma verificação preventiva do veículo antes de pegar a estrada. Uma atenção especial deve ser dada às condições dos pneus, ao funcionamento dos limpadores de para-brisa e à iluminação.