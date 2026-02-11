Carnaval de Santa Adélia valoriza tradição e leva alegria à população

A Prefeitura de Santa Adélia promove, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, mais uma edição do tradicional Carnaval de Santa Adélia, festa que tem como essência a alegria, a diversão e o entretenimento para toda a população, preservando uma das manifestações culturais mais importantes do município.

A programação tem início na sexta-feira, 13, no Distrito de Botelho, com show da Banda da Alegria na barraca de festas, ao lado da igreja, marcando a abertura oficial do Carnaval.

Nos demais dias, a programação acontece na Praça Dr. Adhemar de Barros, que se transforma no principal ponto de encontro dos foliões.

No sábado, a programação começa com a Banda 90 Graus, seguida do desfile de carros e blocos, um dos grandes destaques do Carnaval de Santa Adélia, que mantém viva a história da festa e mobiliza a participação da comunidade. Depois tem a apresentação dos DJs Vovô Smith e Leandro Rocha.

No domingo tem Matinê às 17h, também na Praça Dr. Adhemar de Barros, garantindo a diversão das crianças e das famílias e reforçando o caráter familiar do evento. À noite haverá desfile de carros e blocos, seguida da apresentação da Escola de Samba Dragões da Real, fortalecendo o espírito carnavalesco e a valorização da cultura popular. Finalizando, tem DJ Caparroz.

Dia 16, segunda, tem mais uma noite do desfile de carros e blocos e apresentação de Jerry Smith e DJ Lincoln. Na terça, fechando o Carnaval, tem Matinê seguida do último dia do desfile de carros e blocos e DJ Leandro Rocha.

“Com programação diversificada e voltada para todos os públicos, o Carnaval de Santa Adélia reafirma seu compromisso com a cultura, a tradição e o lazer, proporcionando momentos de confraternização e celebração para moradores e visitantes”, enaltece a prefeitura.