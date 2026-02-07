Carnaval de Itajobi terá baile na praça, duas matinês e desfile pelas ruas da cidade

A Prefeitura de Itajobi divulgou a programação do Carnaval 2026, que será realizado de 14 a 17 de fevereiro com muitas atrações para agradar todos os públicos.

Serão três noites de baile na Praça 9 de Julho, no sábado, domingo e segunda-feira, com a banda Raízes da Alegria, trazendo muita música e animação para toda a população.

O Carnaval de Itajobi também terá duas matinês, no domingo e na terça-feira, dias 15 e 17, garantindo diversão para as crianças e famílias, em um ambiente seguro e cheio de cores.

A festa contará ainda com desfile pelas ruas da cidade, no sábado e na segunda-feira, dias 14 e 16, com a presença do Rei e da Rainha do Carnaval, da Escola de Samba Ala Jovem, do Bloco Ala Jovem e da energia contagiante da Dança Mix, levando muito ritmo aos foliões.

“Será um Carnaval para todas as idades, com alegria, cultura e tradição”, convida o governo municipal. A realização é da Prefeitura de Itajobi, com apoio da Câmara Municipal.