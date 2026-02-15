Carna Recanto espalha alegria e resgata memórias das pessoas idosas

O Recanto Monsenhor Albino promoveu na sexta-feira, 13, o tradicional Carna Recanto, iniciativa especialmente preparada para as pessoas idosas institucionalizadas. E se alguém imaginou uma comemoração tranquila, foi surpreendido pela energia contagiante que tomou conta do espaço.

Ao som das marchinhas mais amadas do Carnaval, os corredores se encheram de música, palmas e muitos sorrisos. Segundo a equipe multiprofissional da unidade, o Carna Recanto proporcionou o resgate de memórias e histórias, fortalecendo a identidade de cada participante.

Também incentivou a socialização e o combate ao isolamento, além de promover estimulação física e cognitiva, contribuindo diretamente para o bem-estar físico e emocional dos atendidos.