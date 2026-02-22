Carlos Torres & Ronaldo e sanfoneiro Caio Marques fazem show no Sesc

O Projeto Som da Terra Catanduva reúne a dupla Carlos Torres & Ronaldo e o sanfoneiro Caio Marques em um encontro dedicado à música sertaneja raiz, neste domingo, 22, no Sesc Catanduva. A apresentação será às 10h30, no Quiosque B, com entrada franca.

O repertório traz modas de viola, guarânias e clássicos que fazem parte da memória afetiva do público, valorizando a tradição e a sonoridade original do gênero. O show reafirma a música sertaneja como expressão cultural viva, que segue inspirando diferentes gerações.

Naturais de Catanduva, Carlos Torres & Ronaldo têm mais de 15 anos de carreira e defendem a tradição sertaneja, transitando do modão ao universitário. Ambos são cantores e compositores, com influência sertaneja, mas passeando por outros estilos – destacando o som da viola caipira.

Já o jovem Caio Marques é cantor, sanfoneiro e multi-instrumentista, atualmente em formação pelo Conservatório de Tatuí. De Catanduva, ele iniciou a trajetória na música aos 5 anos de idade e, hoje, aos 16, representa a nova geração do sertanejo com autenticidade e talento.

NOITE DE ROCK

Na próxima quinta-feira, às 20h, a banda O Preço subirá no palco do Sesc Catanduva, tendo como convidado o vocalista Nandu Costa, para um tributo ao Charlie Brown Jr. O repertório celebra a trajetória da banda liderada por Chorão, que marcou o rock brasileiro dos anos 1990 e 2000 com sua fusão de punk, rap e reggae, letras urbanas e mensagem forte de atitude. A entrada é franca.