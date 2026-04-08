Carlinhos de Jesus receberá título de Cidadão Catanduvense

O dançarino, coreógrafo e carnavalesco Carlinhos de Jesus será reconhecido como Cidadão Catanduvense em cerimônia marcada para 17 de abril, às 19h30, no salão social do Clube de Tênis Catanduva. A homenagem foi proposta pelo vereador Marcos Crippa (PL) e aprovada por unanimidade na sessão da Câmara Municipal realizada em 3 de dezembro de 2025. A solenidade será transmitida ao vivo pela TV Câmara Catanduva, pelo YouTube.

Reconhecido nacionalmente como um dos grandes nomes da dança de salão no Brasil, Carlinhos de Jesus mantém forte ligação com Catanduva. Ao longo da carreira, realizou diversas apresentações na cidade e também integra o corpo de jurados do Festival Dança Catanduva, evento tradicional que voltou a ser realizado em 2023, após cerca de uma década de interrupção.

Segundo Crippa, a homenagem reconhece não apenas a trajetória artística do bailarino, mas também sua contribuição para a valorização da cultura e da dança no país. “Carlinhos de Jesus é um expoente da dança de salão brasileira e sempre demonstrou carinho especial por Catanduva. Sua presença no Festival Dança Catanduva fortalece a cultura e inspira novos talentos”, destacou.

Além da carreira consolidada na arte, Carlinhos de Jesus também se tornou símbolo de superação. Em 2025, o artista enfrentou uma doença autoimune que causou neuropatia radiculopática desmielinizante crônica, condição que afeta a bainha de mielina dos nervos e provoca inflamação severa, além de tendinite nos glúteos.

A doença causou dores intensas, perda de força nas pernas e comprometimento da mobilidade, levando o coreógrafo a utilizar cadeira de rodas e passar por 5 meses de fisioterapia intensiva.

Durante o período de recuperação, Carlinhos emocionou o país ao prometer que voltaria a sambar. Após o tratamento e persistência diante das dificuldades, ele retornou à dança de forma simbólica, interpretando a figura do malandro do samba. Ao celebrar o momento, resumiu a experiência com uma frase que repercutiu nacionalmente: “O que parecia fim é o recomeço.”

A trajetória recente reforçou ainda mais sua imagem como exemplo de resiliência, demonstrando que é possível superar limites físicos e transformar desafios em novos começos.

HISTÓRIA

Natural do Rio de Janeiro, Carlinhos de Jesus tem mais de cinco décadas dedicadas à dança e ao Carnaval. Coreógrafo consagrado, atuou em importantes escolas de samba da capital fluminense, como Estação Primeira de Mangueira, Unidos de Vila Isabel, União da Ilha do Governador, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Porto da Pedra e Portela.

Ao longo da carreira, recebeu diversos reconhecimentos, entre eles a Ordem do Mérito Cultural, concedida em 2016 pelo Ministério da Cultura. Aos 73 anos, é casado com Raquel Vieira de Jesus e pai de Carlos Eduardo Mendes de Jesus (Dudu), músico falecido em 2011, e Tainah Vieira de Jesus.

Homenagem será na abertura do Dança Catanduva

A cerimônia de entrega do título de Cidadão Catanduvense será seguida pelo Baile de Abertura do 22º Dança Catanduva 2026, que acontecerá entre os dias 17 e 21 de abril, no Teatro Municipal Aniz Pachá. O festival reunirá bailarinos e companhias de dança de diversas regiões do país e distribuirá R$ 40 mil em prêmios. Carlinhos de Jesus será novamente um dos jurados.

Ainda no dia 17 de abril, após a sessão solene, será realizado baile com duas atrações musicais: Pimenta de Buteco (samba-rock) e, na sequência, Adilson Rodrigues. Para Crippa, a homenagem representa o reconhecimento de uma trajetória artística marcante e de um exemplo de vida que inspira milhares de pessoas. “Carlinhos de Jesus não representa apenas a dança brasileira. Ele representa a superação, a alegria e a força da cultura nacional”, concluiu.