Caravana Sangue Bom, de Elisiário, inicia cadastros para o Dia D

A Caravana Sangue Bom se une mais uma vez em prol da doação de sangue ao Hemonúcleo de Catanduva. O grupo de Elisiário é liderado pelo advogado Ricardo Ferraz e os interessados podem fazer a inscrição até o dia 28 de novembro. O chamado Dia D será 6 de dezembro.

Segundo Ferraz, a campanha começou em 25 de outubro, Dia Nacional do Doador de Sangue, e terá a grande mobilização no dia, quando as pessoas vêm literalmente em caravana até o hemonúcleo. O fato de a campanha ser promovida no final do ano, segundo ele, é proposital, tendo em vista que o período de festas deixa os estoques de sangue em estado crítico.

Nos últimos anos, mais de 120 doadores compareceram ao Hemonúcleo de Catanduva no Dia D, ajudando a elevar os estoques de sangue da unidade, que abastece 11 cidades da região, além de contribuir com o Hemocentro de Rio Preto.

O cadastro pode ser feito pelo telefone 17 99724-9901 com Ricardo Ferraz ou 17 99717-4227 com Marquinhos Buenos e está inclusa a camiseta do projeto.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50 quilos. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto e menores de 18 anos só podem doar com consentimento formal dos responsáveis. Pessoas com febre, gripe ou resfriado, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

O Hemonúcleo Catanduva fica na rua 13 de Maio, nº 974, no Centro. O funcionamento é de quarta a domingo, das 7 às 13h, e o telefone para contato é 17 3522-7722.