Capela Nossa Senhora das Graças tem missa campal nesta segunda

A Paróquia Santa Rita de Cássia, de Catanduva, celebrará a Solenidade da Imaculada Conceição com missa campal na Capela Nossa Senhora das Graças, nesta segunda-feira, 8 de dezembro, às 19h30. A capela está sendo construída na rua Cleusa Maria Teixeirense, no bairro Bonsucesso.
Segundo padre Rosinei Pezzini, o objetivo dessa primeira missa campal é possibilitar que os fiéis acompanhem a fase de alvenaria da futura capela, que tornou-se realidade com recursos de benfeitores e dizimistas. “Além disso, os leigos poderão acompanhar in loco a evolução da obra, afim de incentivar ainda mais a colaboração no projeto de construção desta linda capela dedicada à Nossa Senhora das Graças, tão desejada pelos seus devotos catanduvenses.”
O pároco da igreja Santa Rita explica que o projeto arquitetônico do novo templo foi desenvolvido pela Maana Arquitetura e Interiores, das arquitetas Ana Julia Vargas e Isabela Mauricio. A construção começou em agosto e está na fase final da alvenaria.
Após a missa, a comunidade realizará no local a 1ª Noite do Pastel com Guaraná, com objetivo de promover a fraternidade e o espírito comunitário. O evento será em prol da construção.
Padre Rosinei convida todos os devotos e famílias a participarem da celebração e do evento beneficente. Para mais detalhes e informações, procure pela Paróquia Santa Rita de Cássia, na rua Birigui, 1.169, no Nosso Teto, ligue 17 3523-4771 ou acesse o Instagram @paroquiastcat.
