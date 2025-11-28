Capacitação reforça combate ao Aedes aegypti em Santa Adélia

A Secretaria da Saúde de Santa Adélia realizou capacitação técnica voltada aos enfermeiros, Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e Agentes Comunitários de Endemias (ACEs), na última segunda-feira. O encontro foi conduzido por representante estadual da área de vetores do GVE – Grupo de Vigilância Epidemiológica, de São José do Rio Preto.

Durante a reunião, os profissionais receberam atualizações sobre a dengue, orientações para as visitas domiciliares e reforço sobre a importância do trabalho de cada agente no controle vetorial, etapa essencial na proteção da população.

A secretária da Saúde, Gabriela Serrano, destacou que fortalecer o conhecimento técnico da equipe é fundamental para enfrentar o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

“Essa capacitação reforça nosso compromisso com a saúde de cada santa-adeliense. O combate ao Aedes aegypti exige união, conhecimento e ações constantes. A Secretaria da Saúde, com total apoio da Prefeitura, tem investido em orientações, prevenção e estratégias de campo para proteger nossa população. Continuaremos firmes e atuantes, porque cada agente capacitado significa mais segurança para toda a cidade.”, afirmou.

A capacitação faz parte do conjunto de atividades que a Secretaria de Saúde vem realizando ao longo do ano para fortalecer o enfrentamento ao mosquito e incentivar a participação de toda a comunidade.