Capacitação da OPO impulsiona doações de órgãos na região

A Organização de Procura de Órgãos (OPO) do Hospital de Base de Rio Preto reuniu especialistas de oito hospitais da região Noroeste Paulista em capacitação que resulta no maior ato de altruísmo, que é o “sim” das famílias. Essa qualificação tem resultado direto na doação de órgãos no HB. Entre 2024 e 2025, a OPO registrou aumento de 10% no número de doadores efetivos, com 75,5% de aceitação das famílias.

Esse crescimento expressivo contribuiu para o maior número de transplantes realizados pela organização: 206 procedimentos no ano passado.

Segundo o nefrologista João Fernando Picollo, coordenador da OPO do Hospital de Base, a qualificação das equipes é decisiva para esses resultados. “A comunicação adequada em momentos críticos e o cumprimento rigoroso dos critérios de morte encefálica são fundamentais para garantir segurança, confiança das famílias e efetividade no processo de doação”, afirma.

Os cursos de Comunicação em Situações Críticas e o de Determinação de Morte Encefálica, foram realizados na sexta-feira, 24, e sábado, 25, no Hyatt Place, em Rio Preto. As capacitações têm como objetivo aprimorar abordagens sensíveis com familiares e garantir a precisão nos protocolos clínicos, etapas fundamentais para o avanço da doação de órgãos e dos transplantes.

A formação em comunicação de situações críticas prepara profissionais para conduzir conversas delicadas com familiares de pacientes em estado grave ou com diagnóstico de morte encefálica. Já o curso de determinação de morte encefálica aborda critérios clínicos e legais, assegurando rigor técnico e padronização dos protocolos.

ACIMA DA MÉDIA

A OPO do Hospital de Base de Rio Preto apresenta um dos melhores desempenhos do país na captação de órgãos. Em atuação conjunta com outros 23 hospitais da região noroeste paulista, registra índice de 56 órgãos por milhão de pessoas (pmp) nas cidades sob a jurisdição do Departamento Regional de Saúde (DRS 15) e 32 pmp no DRS 2 — números superiores à média do Estado de São Paulo (22 pmp) e do Brasil (20 pmp).

Desde sua criação, a OPO já capacitou mais de 700 profissionais de saúde em mais de 140 municípios das regiões oeste e noroeste do Estado, consolidando-se como referência regional em educação e atendimento humanizado no processo de doação de órgãos. A atuação é sustentada por profissionais voluntários, preparados para acolher familiares em momentos de luto e esclarecer, com sensibilidade, o impacto da doação.