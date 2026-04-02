Cantora Flor Maria faz homenagem a Marisa Monte nesta quinta

A atriz, cantora, compositora, dançarina, escritora, musicista e produtora Flor Maria vai se apresentar no palco do Sesc Catanduva nesta quinta-feira, 2 de abril, a partir das 20h. O show tem entrada gratuita e aberta a todo o público.

A exibição integra o projeto Passe em Casa, criado em janeiro de 2022, em que a artista faz homenagem à cantora e compositora Marisa Monte. O espetáculo apresenta canções que marcaram a trajetória da artista, além de músicas que ganharam destaque em sua voz.

Em formato intimista e performático, o show propõe um diálogo sensível com o público, convidando à reflexão sobre afetos, memórias e conexões humanas. Passe em Casa busca reavivar lembranças e celebrar as emoções que nos tornam mais próximos uns dos outros.

Domingo tem Circo Brincado

O Circo Brincado oferece uma vivência afetiva e prática entre as crianças e seus cuidadores, através de brincadeiras, cantigas de roda e jogos teatrais. A proposta é despertar o corpo e os sentidos, criando ambiente de alegria e ludicidade, onde os participantes têm a oportunidade de explorar diversas modalidades do universo do circo, como equilibrismo e acrobacias de solo.

Com essa combinação de atividades, o Circo Brincado busca fortalecer o vínculo afetivo, promover o desenvolvimento motor e estimular a criatividade de forma divertida e educativa. A apresentação será no domingo, dia 5 de abril, às 10h30, com entrada franca.