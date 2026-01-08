Candidatos prestam provas para vagas de Residência Médica

A Comissão de Residência Médica (Coreme) da Unifipa/Fameca aplicou, nesta quinta-feira, 8 de janeiro, as provas do Processo Seletivo 2026 destinado ao preenchimento de vagas nos Programas de Residência Médica da instituição. O certame é regido pelo Edital Coreme/Unifipa nº 01/2025 e teve a aplicação e condução das provas sob responsabilidade da Fundação Vunesp.

Entre os candidatos presentes no processo seletivo esteve Heitor de Souza Lima, natural de Tupiranga/PA, que concorre a uma vaga na especialização médica em Cirurgia Plástica. Ele explicou que a escolha pela Unifipa levou em consideração sua trajetória profissional e a reputação. “A Unifipa é uma instituição tradicional. Além disso, conheço colegas que já passaram pela residência a partir daqui e sempre falaram muito bem”, destacou.

Além das vagas para Residência Médica, o processo seletivo também contou com candidatos ao Programa Fellow Nível 4. Entre eles esteve Ana Laura Moreira, de Ribeirão Preto/SP, que concorre à área de Radiologia. A candidata destacou a expectativa positiva em relação ao resultado e a reputação da instituição como fatores decisivos para sua escolha.

“Estou com esperança de passar. Tenho tido bons resultados em outros processos seletivos e sei que a Unifipa é forte e bem reconhecida, não só no estado de São Paulo, mas em todo o país. Escolhi prestar a prova por saber que o serviço é de qualidade”, afirmou.

A relação dos classificados até o limite das vagas oferecidas será publicada nos sites da Vunesp (www.vunesp.com.br) e da Unifipa (www.unifipa.com.br/residencia) no dia 18 de fevereiro.