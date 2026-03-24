Campeonato dos Três Tambores ‘Os Bravos’ valoriza tradição sertaneja

O 1º Campeonato dos Três Tambores Os Bravos reuniu competidores, treinadores e o público de Catanduva e região em um evento voltado à valorização do esporte e da cultura sertaneja. O evento movimentou o Recinto de Exposições João Zancaner nos dias 13 e 14 de março.

A iniciativa integrou o calendário do Clube de Rodeio Os Bravos, ampliando as opções de eventos na cidade e fortalecendo a tradição rural. A competição também buscou atrair o maior número possível de participantes da modalidade dos três tambores, incentivando o desenvolvimento do esporte e promovendo a interação entre atletas, familiares e a comunidade.

Durante os dois dias de evento, o público acompanhou provas marcadas por velocidade, técnica e alto nível de desempenho. Os competidores demonstraram preparo e habilidade dentro da pista, consolidando o campeonato como um espaço de destaque para atletas da modalidade.

Além do aspecto esportivo, o evento reforçou a importância de preservar as características da vida no campo e manter viva a cultura sertaneja, que faz parte da identidade da região.

Segundo o presidente do Clube de Rodeio Os Bravos, Cláudio Romagnolli, essa foi a primeira edição do campeonato e as datas da segunda etapa e da etapa final já estão confirmadas.

“As próximas fases já estão definidas: a segunda etapa será realizada nos dias 8 e 9 de maio de 2026, e a etapa final, nos dias 3 e 4 de julho de 2026, reforçando a proposta de ampliar o alcance do campeonato e consolidar sua presença no calendário regional”, detalha.

As duas melhores competidoras serão premiadas com uma moto; além disso, uma delas garantirá a classificação para a final do Catanduva Rodeio Show (CRS), enquanto a outra conquistará o pacote para a disputa dos três tambores no Rodeio Internacional de Barretos.