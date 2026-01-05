Campeonato de Verão de Futsal tem inscrições até 12 de janeiro
Inscrições podem ser feitas diretamente no Ginásio de Esportes
Disputas começam no dia 19 e prometem movimentar atletas e torcedores da região
Por Da Reportagem Local | 05 de janeiro, 2026
O município de Palmares Paulista já entra no clima do esporte com a abertura das inscrições para o Campeonato de Verão de Futsal – Categoria Livre. A competição não tem restrição de idade e promete movimentar atletas, torcidas e amantes do futsal na região.
As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de janeiro, próxima segunda-feira, das 8h às 11h, e das 13h às 15h, no Ginásio de Esportes. Os jogos vão começar em 19 de janeiro e as vagas são limitadas. Mais informações diretamente na Secretaria de Esportes.
