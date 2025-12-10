Campanha Lençol Amigo arrecada 500 peças para acamados

População doou lençóis de solteiro e casal, toalhas e fronhas que possibilitaram montagem de 150 kits

O Fundo Social de Solidariedade de Catanduva encerrou a campanha “Lençol Amigo”, que mobilizou a população em um gesto coletivo de empatia e cuidado. Ao longo do período de arrecadação, foram recebidas aproximadamente 500 peças, entre lençóis de solteiro e casal, toalhas e fronhas — todos em bom estado de conservação, incluindo diversas peças novas.

Com o material arrecadado, o Fundo Social montou cerca de 150 kits completos, compostos por lençol, fronha e toalha, que agora serão entregues a pessoas acamadas em situação de vulnerabilidade social. A distribuição será realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio das equipes que atuam no atendimento domiciliar.

“A campanha reforçou, mais uma vez, o espírito solidário que caracteriza Catanduva — uma cidade fraterna e acolhedora, onde cada gesto faz diferença. O Fundo Social agradece de coração a todos que participaram: moradores, grupos organizados, empresas e instituições que contribuíram com uma ou com várias doações”, agradeceu o governo municipal, em nota.

Quem ainda quiser colaborar pode continuar ajudando: doações de lençóis e toalhas podem ser feitas diretamente na sede do Fundo Social, localizada na av. São José do Rio Pardo, ao lado da entrada principal do Conjunto Esportivo do Parque Iracema. Informações: 17 3523-3317.

“Cada lençol recebido representa mais do que um item de uso diário: é um gesto de carinho dobrado que levará conforto e dignidade a quem mais precisa”, completa o Fundo Social.