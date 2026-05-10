Campanha incentiva destinação do IR para a Fundação Padre Albino

Lançada em 2018, a campanha Leão Amigo vem se consolidando como importante iniciativa de incentivo à solidariedade e ao fortalecimento do terceiro setor em Catanduva. Liderada pela Arcos - Associação e Rede de Cooperação Social, a ação tem como objetivo promover o desenvolvimento das entidades sociais por meio da destinação de parte do Imposto de Renda.

Dados apurados pela Arcos apontam que, do início da campanha até o final de 2025, mais de R$ 15 milhões foram destinados ao município, beneficiando entidades beneficentes credenciadas.

Segundo Marco Antônio Mendes, delegado do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC/SP) e representante dos contabilistas de Catanduva e região, a parceria com a Arcos busca, em 2026, ampliar a adesão à campanha com foco na Fundação Padre Albino.

“Gostaríamos de reforçar que é muito importante que os recursos fiquem na nossa própria cidade. Isso certamente beneficiará muitas entidades, por exemplo, a Fundação Padre Albino, que estamos apoiando, inclusive divulgando a campanha da instituição intitulada Transforme seu Imposto em Esperança. Essas doações podem ajudar pessoas em tratamento oncológico, idosos que precisam de amparo e cuidados com a saúde, além de crianças”, destacou.

Mendes lembra que a Casa do Contabilista de Catanduva também apoia a campanha Leão Amigo e que, neste ano, reforçará o apoio à Fundação. “É muito importante que os profissionais da contabilidade também estejam engajados com essa iniciativa para orientar os contribuintes e ampliar a destinação de recursos ao município, beneficiando diretamente a população.”

PASSO A PASSO

No caso de pessoa jurídica, a equipe contábil deve calcular o IRPJ devido e o limite de 1% para cada projeto a ser destinado. A empresa escolhe os projetos da Fundação Padre Albino aprovados nas Leis de Incentivo (Pessoa Idosa, Criança/Adolescente, Combate ao Câncer). O valor da destinação é depositado diretamente na conta do Fundo Municipal ou do projeto específico, antes do pagamento do IRPJ. O comprovante de depósito é utilizado para a dedução integral no momento da declaração do IRPJ.

Para pessoa física, a declaração completa do Imposto de Renda permite destinar até 7% para os projetos sociais da FPA, resultando no aumento da restituição ou diminuir o imposto a pagar. Na hora de preencher a declaração a pessoa pode escolher doar parte do imposto para o HPA (Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente) e para o HEC e Recanto (Fundos da Pessoa Idosa) sendo possível doar até 3% do imposto para cada fundo. Também pode doar 1% para o HCC (Pronon). Em caso de dúvidas, o conato é 17 99789-8343.