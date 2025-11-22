Campanha do HCC incentiva doações por meio de cofrinhos

O Hospital de Câncer de Catanduva (HCC), mantido pela Fundação Padre Albino, está ampliando sua rede de solidariedade com a campanha “Se é com amor, não importa o valor”, que incentiva doações por meio de cofrinhos instalados em diversos pontos comerciais de Catanduva e região.

Os cofrinhos podem ser encontrados em supermercados, lojas, farmácias e estabelecimentos parceiros, oferecendo a oportunidade de contribuir com o tratamento de pacientes com câncer. Já são mais de 2 mil cofrinhos espalhados em mais de 1.200 estabelecimentos em 24 cidades.

O HCC reforça o convite para que mais comerciantes adotem um cofrinho. “A participação é totalmente gratuita; não gera custos para o local e representa uma forma prática e contínua de apoiar o hospital”, destaca João Vitor Bertate, auxiliar da Captação de Recursos da FPA.

Para ter um cofrinho no seu comércio ou empresa entre em contato pelo telefone (17) 3311-3365 ou pelo WhatsApp (17) 99789-8343.