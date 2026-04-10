Campanha do Agasalho 2026 mobiliza solidariedade em Marapoama

A Prefeitura de Marapoama, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promove a Campanha do Agasalho 2026, com o objetivo de arrecadar roupas de inverno para famílias em situação de vulnerabilidade.

A ação começa oficialmente no dia 18 de abril, sábado, quando equipes da prefeitura percorrerão as ruas da cidade, das 8 às 12 horas, para recolher as doações diretamente nas residências.

A população pode contribuir com agasalhos, cobertores e roupas em bom estado, ajudando a aquecer o inverno de quem mais precisa. A orientação é que os itens sejam separados com antecedência para facilitar a coleta.

Com o lema “O frio não espera”, a campanha reforça a importância da solidariedade e da participação de todos. “Sabemos que o inverno é um período difícil para muitas famílias, e é nesse momento que a união da nossa população faz toda a diferença”, destaca o prefeito Lourenço Lorenceti.

A Campanha do Agasalho de 2025 foi um sucesso e, graças ao grande número de doações, surgiu o projeto “Mãos que Vestem”, que funciona de segunda a quinta-feira, das 13 às 15 horas, no Fundo Social de Marapoama. No local, famílias que necessitam de doações podem escolher, de forma organizada e respeitosa, uma quantidade de roupas por mês.

“Cada doação faz diferença e pode levar mais conforto e dignidade a muitas famílias, por isso espero que todos participem e ajudem quem mais precisa”, finaliza o prefeito.