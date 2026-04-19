Caminho da Fé: Olímpia apresenta projeto para integrar rota peregrina

Movidos por um propósito especial, milhares de peregrinos cruzam, todos os anos, o tradicional “Caminho da Fé” em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. Criada em 2003, a rota já conduziu mais de 200 mil pessoas, de bicicleta ou a pé, por paisagens marcadas por serras, riachos e cachoeiras, em jornada que une superação física e espiritualidade.

É nesta rota sagrada, que transpira devoção e cultura popular, que Olímpia quer escrever um novo capítulo de sua história. Impulsionada pelo turismo religioso e pela força da fé que a move, a Estância Turística avança para integrar o trajeto como um novo ramal.

A proposta, liderada pelo secretário de Turismo, Beto Puttini, em encontro com a Associação Caminho da Fé, no dia 13 de abril, na cidade de Águas da Prata/SP, busca incluir Olímpia como ponto de saída e parada oficial.

A iniciativa abre caminho para que a “Capital do Folclore” se torne mais um destino de fé no interior, recebendo peregrinos que buscam não apenas a travessia, mas também o descanso, a contemplação e a conexão com as raízes sertanejas.

Para Beto Puttini, a inclusão nesse caminho vai além do turismo. “É uma oportunidade de inserir a cidade em uma jornada de significado, onde cada passo carrega histórias, promessas e agradecimentos”, frisa o secretário.

A proposta ganha ainda mais influência diante do Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Olímpia que, hoje, abriga os freis franciscanos da Ordem dos Frades Menores. O local, que já foi cemitério no início do séc. XX e guarda memórias profundas da comunidade, tornou-se símbolo de fé ao longo das décadas. Sua construção, datada de 1940 após uma promessa atendida, carrega em seus alicerces o sentimento que move os peregrinos: a esperança.

Com a elevação da Igreja Matriz a Santuário Diocesano, em 2021, o templo religioso se consolidou ainda mais como espaço de fé e peregrinação, contando com estrutura composta por diferentes ambientes de manifestação espiritual que fortalecem a visitação.

Celebrações e bênçãos para peregrinos e romeiros que partem da cidade rumo ao Caminho da Fé já são realizadas na comunidade, durante a programação da Semana da Padroeira.

Agora, a expectativa é que a proposta avance junto à Associação Caminho da Fé, inserindo Olímpia no mapa de uma das rotas mais marcantes do Brasil. Após a inserção da cidade, estabelecimentos poderão se cadastrar como locais de pouso e alimentação dos romeiros.

2.000 KM DE TRILHAS

Inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, o “Caminho da Fé” é hoje uma das maiores rotas de peregrinação do Brasil, abrangendo mais de 2.000 quilômetros de trilhas, entre 72 cidades e 11 parques de conservação ecológica, que conduzem fiéis por paisagens naturais e experiências transformadoras até o Santuário de Nossa Senhora Aparecida.