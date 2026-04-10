Caminhada pela Conscientização do Autismo mobiliza a cidade

No mês de celebração do Abril Azul, Catanduva se prepara para um de seus eventos mais significativos de inclusão: a 5ª Caminhada pela Conscientização do Autismo. Neste sábado, dia 11 de abril, às 8h30, na Praça da Matriz, a cidade mobiliza famílias, especialistas e a comunidade para combater o estigma e fortalecer a rede de apoio ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento ganha relevância diante de dados expressivos: segundo o Censo 2022 (IBGE) e a OMS, o Brasil possui mais de 2 milhões de pessoas no espectro, com prevalência de 1 em cada 36 crianças. Além disso, a caminhada ocorre em um momento de conquistas legais históricas, como a Lei 14.624/2023, que institui o Laudo Permanente, desburocratizando o acesso a direitos fundamentais.

Para Jaqueline Brocco Paião Alcade, coordenadora do setor de Autismo da Apae Catanduva, a ação é uma ferramenta de transformação social. "Nosso papel é garantir que o conhecimento chegue a todos. A caminhada mostra que a pessoa autista ocupa espaços, tem voz e direitos. Quanto mais informada a sociedade estiver, menos barreiras teremos que derrubar", destaca.

O sentimento de pertencimento é o coração da mobilização. Claudia Vaz de Lima, líder do Grupo de Mães TEApoio, reforça que a caminhada é um símbolo de resistência e acolhimento. "Ela prova que não estamos sozinhos. É o momento de mostrar para a sociedade que nossos filhos existem e que a inclusão é possível e necessária em todos os ambientes", afirma.

Sob o tema nacional "Autonomia se constrói com apoio", a 5ª edição é organizada pelo Grupo TEApoio, contando com a parceria da Apae, da Câmara Municipal e da Prefeitura de Catanduva.