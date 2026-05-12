Câmara terá sessão ordinária nesta terça e sessão solene na quinta-feira

A Câmara de Catanduva realiza, nesta semana, duas atividades institucionais voltadas à legislação municipal e ao reconhecimento de personalidades que contribuíram para o desenvolvimento social e econômico do município.

Nesta terça-feira, 12 de maio, os vereadores participam da 55ª Sessão Ordinária da 19ª Legislatura. A reunião será realizada a partir das 17h30, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube. Na Ordem do Dia, três projetos de lei serão discutidos e votados pelos parlamentares.

Entre as propostas em pauta está o Projeto de Lei nº 25/2026, de autoria do vereador Manoel Gol de Ouro (PL), que institui a Copa Gospel de Futsal no Calendário Oficial de Eventos do Município. A iniciativa busca incentivar o esporte, a integração social e a participação de comunidades religiosas em atividades esportivas.

Também será analisado o Projeto de Lei nº 23/2026, de autoria do vereador Marcos Crippa (PL), que cria o Programa Escola Segura e Saudável como diretriz municipal de promoção do bem-estar no ambiente escolar. A proposta prevê ações voltadas à conscientização, prevenção e fortalecimento das condições de segurança e saúde nas unidades de ensino.

A terceira matéria prevista para votação é o Projeto de Lei nº 24/2026, da vereadora Taise Braz (PT), que institui o Pacto Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio em Catanduva. O documento propõe diretrizes de integração entre poder público e sociedade para ampliar ações de prevenção, conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

TÍTULOS

Já na quinta-feira, 14 de maio, às 18h, a Câmara de Catanduva realiza sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Catanduvense ao presidente da FecomercioSP, Ivo Dall’Acqua Júnior, e ao diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Deoclécio Massaro Galina.

A honraria é considerada a mais alta concedida pelo Legislativo municipal a personalidades e autoridades que não nasceram em Catanduva, mas que contribuíram significativamente para o município e para a sociedade.

A homenagem a Ivo Dall’Acqua Júnior é de autoria da primeira-secretária da Mesa Diretora, vereadora Drª Ivânia Soldati (Republicanos). Já o título concedido a Luiz Galina foi proposto pelo vereador Alexandre de Jesus Martin, o Bellê (PRD).