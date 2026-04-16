Câmara homenageia presidente da Fecomércio e diretor regional do Sesc

O presidente em exercício da Fecomércio-SP, Ivo Dall’Acqua Júnior, e o diretor regional do Sesc-SP, Luiz Deoclécio Massaro Galina, receberão da Câmara de Catanduva a maior honraria da Casa para uma pessoa que não nasceu no município, o Título de Cidadão Catanduvense. As solenidades serão agendadas em breve, com previsão de ocorrer em maio deste ano.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo é uma organização privada que representa o setor empresarial paulista, atuando na defesa dos interesses de comerciantes, prestadores de serviços e do turismo.

A homenagem para Ivo Dall’Acqua Júnior, vice-presidente da Fecomercio-SP (atualmente presidente em exercício), é de autoria da primeira-secretária da Mesa Diretora da Câmara, Ivânia Soldati. O Projeto de Decreto Legislativo 1/2026 foi aprovado na sessão de 7 de abril.

Já o título para o diretor regional do Sesc-SP, Luiz Deoclécio Massaro Galina, é de autoria do vereador Alexandre de Jesus Martin, o Bellê. O Projeto de Decreto Legislativo 2/2026 também foi aprovado na última sessão legislativa.

O Sesc é uma instituição privada brasileira, criada em 1946 por empresários, com a finalidade de promover o bem-estar social, a qualidade de vida e a educação dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, além de seus familiares e da comunidade em geral. Este ano a instituição completa 80 anos de existência no Estado de São Paulo.

IVO DALL’ACQUA

Segundo Ivânia, os serviços prestados por Ivo Dall’Acqua junto a Fecomércio-SP impactam diretamente os municípios do interior paulista, como Catanduva, especialmente no fortalecimento do comércio local, na geração de empregos e na construção de políticas voltadas ao desenvolvimento econômico.

Bacharel em Direito e técnico em Contabilidade, Ivo foi presidente do Sincomércio de Araraquara, presidente da Associação Comercial e Industrial de Araraquara, além de ter atuado como Juiz Classista no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. No Sesc, atua como Conselheiro Regional e representante no Conselho Nacional.

LUIZ GALINA

Sociólogo, economista e educador em Saúde Pública, Luiz Galina é especialista em Administração com formação em Lausanne, Suíça. Ele começou no Sesc em 1968, como orientador social. Ao longo de mais de cinco décadas de dedicação, sua capacidade de planejamento o levou a assumir vários cargos no Sesc, até chegar ao de diretor regional em 2023.

Foi gerente de Finanças e, por muitos anos, atuou como superintendente administrativo, sendo um pilar técnico, financeiro e operacional que viabilizou a expansão da rede Sesc e a formatação do modelo de centro cultural e esportivo que hoje é referência internacional.

“No que tangue à nossa cidade, a atuação de Galina teve impacto direto e duradouro. A unidade do Sesc Catanduva sempre recebeu seu suporte e os investimentos necessários para sua manutenção, modernização estrutural e ampliação de serviços”, comentou o vereador Bellê, autor do projeto que dá o título ao homenageado.

APOIADORES

Na sessão que aprovou as homenagens, autoridades ligadas aos setores envolvidos estiveram presentes na Câmara. Marcaram presença o presidente do Sincomercio Catanduva, Ivo Pinfildi Jr., sua esposa Vera Pinfildi, presidente do Fundo Social; Luis Paulo Paulino, gerente adjunto do Sincomercio; Marcos Roberto Martins, gerente do Sesc Catanduva; Fernando Alves da Costa, gerente do Senac Catanduva; e Rodrigo Cornaciom, coordenador de comunicação do Sesc.