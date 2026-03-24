Câmara homenageia guardas por ação contra suspeito de feminicídio

O presidente da Câmara de Catanduva, vereador Marcos Crippa (PL), recebeu na semana passada 11 integrantes da Guarda Civil Municipal (GCM) para a entrega de moções de reconhecimento e congratulações pela atuação da corporação em uma ocorrência de grande repercussão no município.

Ao todo, foram entregues sete moções em reconhecimento à rápida e eficaz ação dos agentes na manhã do dia 7 de março, quando, durante patrulhamento preventivo, a equipe conseguiu capturar o principal suspeito de um caso de feminicídio em Catanduva, que já estava com prisão temporária decretada.

A moção, previamente aprovada em plenário, destaca nominalmente os agentes envolvidos na operação: o inspetor Fernando Rogério dos Santos, o GCM 2ª Classe Osni da Silva Ferreira, o GCM 2ª Classe Johnny de Mello e o GCM 3ª Classe Eric Luis Garcia. O reconhecimento também se estende ao comando da corporação, com menção ao comandante Jeferson Rodrigues e ao subcomandante Fábio Dassena.

Durante o encontro, Crippa ressaltou a importância da atuação da Guarda Civil Municipal, destacando o “tirocínio exemplar” da equipe, que, segundo ele, foi determinante para evitar a impunidade diante de um crime de extrema gravidade. O presidente da Câmara também enfatizou o papel da corporação como um verdadeiro “escudo da mulher” em Catanduva, reforçando a relevância do trabalho preventivo e ostensivo realizado pelos agentes.

No documento, Crippa ainda defende o endurecimento das penas para crimes dessa natureza, apontando que medidas mais rigorosas são fundamentais para que datas dedicadas às mulheres sejam marcadas pela celebração, e não por episódios de violência.

O comandante da GCM, Jeferson Rodrigues, agradeceu a homenagem em nome da corporação, destacando o comprometimento dos agentes com a segurança da população.

Já o presidente do Legislativo reiterou seu reconhecimento ao trabalho desempenhado pela Guarda, ressaltando a importância da valorização dos profissionais que atuam diariamente em defesa da comunidade. O primeiro comandante da GCM de Catanduva, Dorival Calegari, também prestigiou a entrega das homenagens.