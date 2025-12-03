A Câmara de Catanduva terá duas sessões extraordinárias nesta quarta-feira, dia 3, com seis matérias em primeira discussão, quatro em segunda discussão, duas em discussão única e uma emenda à Lei Orgânica Municipal. Na listagem, destaque para o PL 74/2025, do prefeito Padre Osvaldo (PL), que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, reestrutura o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa dos Animais.

Além disso, em discussão única estará na pauta o Projeto de Decreto Legislativo 4/2025, que concede o Título de Cidadão Catanduvense a Carlos Augusto da Silva Caetano de Jesus, o conhecido dançarino Carlinhos de Jesus. A proposta é do presidente Marcos Crippa (PL).

Também está prevista a discussão e votação do Veto Parcial nº 4/2025, do prefeito, ao Autógrafo nº 7.984, referente ao PL 57/2025, de autoria da vereadora Taise Braz, que institui a Semana de Conscientização para o Controle de Vetores e Pragas Urbanas no Município de Catanduva. Para fechar a noite, uma segunda extraordinária será realizada para votação em segunda discussão de todos os projetos aprovados na sessão anterior, limpando a pauta para o recesso parlamentar.