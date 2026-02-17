Câmara de Catanduva realiza sessão ordinária nesta quarta sem projetos em pauta

A Câmara de Catanduva realiza nesta quarta-feira, dia 18, a 43ª Sessão Ordinária da atual Legislatura. Como não há projetos em pauta, os vereadores discutirão e votarão as atas das sessões anteriores, além de realizarem a leitura de correspondências recebidas e de projetos, decretos legislativos, moções, requerimentos e indicações protocolocados.

Na tribuna, durante as Explicações Pessoais, será o momento das expressões mais claras do compromisso do vereador com a transparência e o diálogo com a população. É nesse espaço que o parlamentar presta contas, esclarece dúvidas, responde às demandas apresentadas pelos moradores e dá retorno às solicitações encaminhadas ao seu gabinete.

Mais do que formalidade regimental, esse momento fortalece a democracia, pois aproxima o Poder Legislativo da comunidade. Ao utilizar a tribuna para apresentar informações, atualizar a população sobre requerimentos, indicações, reuniões e encaminhamentos feitos junto ao Executivo, o vereador demonstra responsabilidade, respeito e compromisso com quem confiou nele o voto.

CARNAVAL

Devido ao Carnaval, a Câmara de Catanduva não teve atendimento ao público na segunda e terça-feira, dias 16 e 17. Portaria publicada no Diário Oficial do Município declara pontos facultativos nessas datas. Nesta quarta-feira, 18, o atendimento tem início às 13h. A sessão ordinária, realizada tradicionalmente às terças, também foi alterada para o dia seguinte.