Câmara de Catanduva realiza primeira sessão do ano na terça-feira

A Câmara de Catanduva realiza nesta terça-feira, dia 3 de fevereiro, sua primeira sessão ordinária de 2026. A reunião dos vereadores começa às 17h30 e terá transmissão ao vivo pela TV Câmara Catanduva, canal do Legislativo no YouTube.

Em seu expediente, a sessão terá discussão e votação das atas das sessões anteriores, eleição das Comissões Permanentes e leitura das correspondências recebidas, apresentações de projetos, moções, requerimentos, indicações e demais documentos.

Há, ainda, o espaço para as Explicações Pessoais, momento que o parlamentar pode usar a Tribuna e escolher o tema (ou temas) a ser tratado na sessão.

Conforme o Regimento Interno, as eleições das Comissões Permanentes devem ser feitas anualmente. Serão definidas as Comissões de Constituição e Justiça e de Cidadania; Finanças e Orçamentos; Obras e Serviços Públicos; Educação, Saúde, Cultura e Assistência Social; Ecologia e Meio Ambiente; Defesa do Consumidor; e Ética e Decoro Parlamentar.