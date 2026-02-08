Câmara de Catanduva atende MP e obras de acessibilidade avançam

A Câmara de Catanduva está realizando importante obra de acessibilidade em seu prédio, iniciativa que reforça o compromisso do Legislativo com a inclusão, o cumprimento das normas técnicas e a melhoria no atendimento à população. Os trabalhos tiveram início no dia 5 de janeiro e, embora o prazo inicial fosse de 90 dias, a intervenção deve ser concluída antes do previsto. Mesmo envolvendo a recepção, a obra não altera o atendimento nem o funcionamento da Casa.

A intervenção atende a apontamento feito pelo Ministério Público em 2019, após denúncia anônima registrada em gestões anteriores. A denúncia indicava a ausência de acessibilidade adequada no prédio da Câmara. À época, o MP solicitou análise técnica, realizada pelo Centro de Apoio Operacional à Execução (Caex), que confirmou a falta de estruturas apropriadas para pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida.

Seis anos depois, assim que tomou conhecimento do caso, o presidente da Casa, vereador Marcos Crippa (PL), autorizou imediatamente a execução das adequações apontadas pelo Ministério Público, demonstrando preocupação em solucionar um problema antigo e adequar o prédio às exigências legais. Entre as principais intervenções está a instalação do segundo elevador do Legislativo, totalmente adaptado para cadeirantes e pessoas com deficiência.

O novo elevador, localizado no térreo da Câmara, permitirá o acesso ao subsolo — onde funciona a TV Câmara — e ao plenário, espaço em que ocorrem as sessões legislativas. O investimento total da obra ultrapassa R$ 185 mil. O elevador teve custo de R$ 60.700,00, enquanto a execução da obra está orçada em R$ 124.400,00.

Antes do início da nova intervenção, o Legislativo já havia realizado adequações apontadas pelo MP. A Casa obteve o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), implantou sinalizações em todo o prédio - e não apenas no plenário -, instalou piso tátil próximo ao elevador e nas escadarias que dão acesso aos gabinetes, à secretaria e ao plenário. O piso tátil promove acessibilidade, segurança e autonomia para pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, servindo como guia sensorial no chão. Também foram instalados adesivos antiderrapantes nas escadas.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Marcos Crippa, a meta é deixar o prédio totalmente adequado às normas técnicas de acessibilidade, garantindo mais autonomia, segurança e dignidade aos cidadãos que frequentam o Legislativo. A iniciativa reafirma, ainda, o compromisso da atual gestão em promover um ambiente público mais inclusivo para todos.

“Essa obra representa um avanço importante para a Câmara de Catanduva. Estamos corrigindo uma falha antiga e garantindo que o prédio esteja adequado às normas de acessibilidade, oferecendo mais dignidade, segurança e autonomia às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Nosso compromisso é tornar a Câmara um espaço verdadeiramente acessível e preparado para atender toda a população”, afirmou o Crippa.