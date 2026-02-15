Câmara aprova campanha de conscientização e mutirões de saúde

Os vereadores de Catanduva aprovaram, nas sessões realizadas no dia 10 de fevereiro, o projeto de lei de autoria do vereador Marcos Crippa (PL) que institui a Campanha Municipal de Conscientização, Aferições Públicas e Mutirões de Saúde no município. A proposta representa um reforço às ações preventivas e ao acesso facilitado aos serviços de saúde para a população.

Com a aprovação, o município passa a contar oficialmente com uma campanha permanente voltada à prevenção de doenças, à orientação da comunidade e ao incentivo ao cuidado contínuo com a saúde. A iniciativa tem como foco ampliar o alcance das políticas públicas de saúde, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade social.

De acordo com o vereador Marcos Crippa, a campanha terá como objetivos promover ações educativas sobre prevenção de doenças e hábitos de vida saudáveis; realizar aferições públicas, como medição de pressão arterial, glicemia capilar e índice de massa corporal (IMC); incentivar mutirões de saúde para ampliar o acesso a atendimentos preventivos e exames básicos; facilitar o acesso da população aos serviços; e estimular o diagnóstico precoce e o acompanhamento de doenças crônicas.

“As atividades poderão ser desenvolvidas em espaços públicos, unidades de saúde, escolas, praças, eventos comunitários e outros locais de grande circulação. O projeto também prevê a possibilidade de parcerias com órgãos públicos, instituições de saúde, universidades, entidades da sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, além de alinhamento com o calendário municipal e campanhas nacionais e internacionais de conscientização”, frisou o vereador.

O autor destaca que a prevenção é um dos pilares fundamentais para a melhoria da qualidade de vida da população. “Levar informação, realizar aferições simples e promover mutirões são medidas que aproximam a saúde das pessoas e contribuem para o diagnóstico precoce de doenças, evitando agravamentos e reduzindo a sobrecarga no sistema.”