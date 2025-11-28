Calendário com histórias de pets resgatados está à venda

A cadela Clarinha é uma das ‘modelos pet’ do calendário de mesa 2026 do Projeto Tampinhas que Salvam, ação idealizada pela protetora e vereadora Ivânia Soldati, que visa resgatar animais abandonados pelas ruas, vítimas de atropelamentos ou maus-tratos.

Clarinha foi encontrada no meio de um canavial. Ela foi atropelada e estava quase sem vida. Mas o destino sorriu para ela quando a protetora apareceu. Mesmo muito fraquinha e com uma fratura no fêmur, Clarinha recebeu todo o cuidado e amor que precisava.

“Ela passou por uma cirurgia - que foi um sucesso! - e, com o tempo, se recuperou completamente. Hoje, vive feliz e segura ao meu lado (e ao lado de outros 262 animais que vivem em um espaço apropriado na residência da vereadora)”, conta Ivânia Soldati.

Cuidar dos pets, castrar, alimentar, dar remédios/vacinas, levar ao veterinário e ajudar na busca de uma família (adoção responsável) também são atividades dos voluntários do Tampinhas que Salvam. Para realizar cada etapa das ações, os custos existem e aumentam.

“O projeto se mantém com a doação (e posterior venda) de tampas plásticas – geralmente de refrigerantes – e da venda dos calendários, que trazem um resumo de vida (com foto) dos animais que eu resgatei. Temos pontos de coletas espalhados por Catanduva, onde as pessoas podem deixar suas doações de tampinhas plásticas ou lacres de alumínio. Esse material é vendido e 100% é usado na causa animal”, explica Ivânia.

Cada calendário de mesa custa R$ 15. Eles estão disponíveis na rua Minas Gerais, número 602, Centro de Catanduva. O local também é ponto de coleta de tampinhas e lacres.

“Não é, apenas, sobre comprar um calendário. É sobre ajudar a resgatar, cuidar e dar um lar para animais abandonados. Pedimos que as pessoas comprem mais de um calendário, visando dar uma lembrança de fim de ano para familiares e amigos. O calendário de mesa é sempre útil para todas as pessoas”, completa Ivânia Soldati.

Para mais informações, o Projeto Tampinhas que Salvam está nas redes sociais. No Instagram @tampinhas.catanduva e no Facebook tampinhasquesalvam. Os telefones para contato são 17 99201-7364 ou 17 99137-9896.