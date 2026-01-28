Caixa libera valores e rescisões do Mahatma Gandhi devem sair nesta quarta

O Sindicato da Saúde de Catanduva confirmou, no início da noite de ontem, que a Caixa liberou para a Prefeitura de Catanduva os valores bloqueados pela Justiça nas contas do Hospital Mahatma Gandhi. A expectativa é que os valores referentes às rescisões trabalhistas dos ex-colaboradores das unidades de saúde e da UPA comecem a ser depositados nas contas dos trabalhadores nesta quarta-feira.

Em mensagem encaminhada à categoria, o presidente do sindicato, José Vendramini, orientou que os depósitos serão feitos manualmente. "Vai ser creditado durante o transcorrer do dia. Esse pagamento vai ser manual, um a um. Não é jogado nas contas assim, vai ser feito um a um, pessoa por pessoa, possivelmente amanhã."