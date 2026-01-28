Caixa libera valores e rescisões do Mahatma Gandhi devem sair nesta quarta
Foto: Divulgação - Pagamentos ao ex-funcionários da sede do Mahatma Gandhi será feito pelo Sindicato da Saúde
Presidente do Sindicato da Saúde, José Vendramini orientou que os depósitos serão feitos manualmente
Por Guilherme Gandini | 28 de janeiro, 2026
O Sindicato da Saúde de Catanduva confirmou, no início da noite de ontem, que a Caixa liberou para a Prefeitura de Catanduva os valores bloqueados pela Justiça nas contas do Hospital Mahatma Gandhi. A expectativa é que os valores referentes às rescisões trabalhistas dos ex-colaboradores das unidades de saúde e da UPA comecem a ser depositados nas contas dos trabalhadores nesta quarta-feira.
Em mensagem encaminhada à categoria, o presidente do sindicato, José Vendramini, orientou que os depósitos serão feitos manualmente. "Vai ser creditado durante o transcorrer do dia. Esse pagamento vai ser manual, um a um. Não é jogado nas contas assim, vai ser feito um a um, pessoa por pessoa, possivelmente amanhã."
Quanto aos ex-funcionários que atuavam na sede do Mahatma Gandhi - são cerca de 70 -, os pagamentos serão feitos pelo próprio Sindicato da Saúde. Entretanto, o recurso ainda não está disponível. "Está tudo pronto, eu só estou esperando ser creditado na conta para a gente fazer os pagamentos", garantiu Vendramini.
Autor
Guilherme Gandini
Editor-chefe de O Regional.
