‘Café com Elas’, do Sindicato da Alimentação, é realizado nesta quinta

Nesta quinta-feira, dia 26 de março, acontece o 1º ‘Café com Elas’, evento preparado pela diretoria do Sindicato da Alimentação de Catanduva para comemorar o Mês da Mulher. O encontro começa às 8h e será na av. Benedito Zancaner, 720, na sede do Sincomercio.

O objetivo é proporcionar momento de interação, com café da manhã e bate-papo sobre a violência contra a mulher.

Para falar sobre o assunto, que será abordado com leveza, foram convidadas a psicóloga Kézia Daiane da Silva Veitas, do Padre Albino Saúde, e a tenente Ana Luiza Padilha Silva, da Polícia Militar. Será um momento para ouvir, mas também para falar, tirar dúvidas, contar histórias.

Haverá sorteio de brindes, como ktis de cosméticos, maquiagem express, canecas, doces, escova, entre outros.

O presidente do Sindicato da Alimentação, Marcelo Araújo, explica que o objetivo do ‘Café com Elas’ é conscientizar, orientar e valorizar a mulher trabalhadora. “Queremos mostrar que a mulher é essencial para a sociedade e que a violência contra a mulher não pode ser aceita em hipótese nenhuma”, diz.

O tema escolhido para o evento, violência contra a mulher, é para mostrar que o sindicato tem seu papel social e se preocupa com as mulheres.

“Sabemos que muitas mulheres enfrentam dificuldades dentro e fora do trabalho. Por isso, estamos levantando esse debate para orientar, prevenir e proteger. A violência contra a mulher não é apenas um problema familiar, é social e também do ambiente de trabalho. O sindicato entende que proteger as trabalhadoras é defender a dignidade, o respeito e os direitos de todas as mulheres”, destaca.

Araújo ainda ressalta que os acordos coletivos de trabalho do sindicato garantem que as mulheres vítimas de violência doméstica possam ter de três a cinco dias de afastamento remunerado, para que possam resolver questões de segurança, procurar ajuda e reorganizar sua vida sem perder o emprego ou o salário.

“Nossa mensagem é clara: você não está sozinha. O Sindicato da Alimentação de Catanduva está ao seu lado para orientar, apoiar e lutar pelos seus direitos. A mulher merece respeito, segurança e dignidade”.