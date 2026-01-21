Cachorro vítima de maus-tratos é resgatado em Marapoama

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil – Compdec, órgão ligado à Prefeitura de Marapoama, resgatou um cachorro vítima de maus-tratos, em operação que teve apoio da Polícia Militar e Defesa Civil.

De acordo com a coordenadora da Defesa Civil, Laiz Freitas Tomaz Meneguesso, o animal estava em situação de vulnerabilidade, preso em um pequeno espaço e em condições incompatíveis com os cuidados básicos necessários. Por esses motivos, o cão apresentava comportamento agressivo e, inclusive, já havia atacado outros animais.

Após o resgate, o cachorro foi encaminhado para avaliação e recebeu os cuidados adequados. Saudável e vacinado, ele já encontrou um lar, por meio de adoção responsável, graças ao trabalho da equipe.

Maus-tratos contra animais configuram crime, conforme a legislação vigente. “A Prefeitura de Marapoama agradece o apoio da Polícia Militar e da Defesa Civil de Elisiário, reafirmando o compromisso com a proteção animal e a responsabilidade ambiental”, enalteceu.