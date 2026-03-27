Brasileiros já pagaram R$ 1 trilhão em impostos; na cidade, R$ 46 milhões

O Impostômetro, painel localizado na sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), alcançará a marca de R$ 1 trilhão às 12h17 desta sexta-feira, 27. Esse valor representa o total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano, incluindo multas, juros e correção monetária.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, o Impostômetro havia registrado R$ 972 bilhões, crescimento de 2,9%. Neste ano, porém, o mesmo valor foi alcançado três dias antes, o que indica uma aceleração no ritmo da arrecadação. Em Catanduva, o impostômetro indica R$ 46,5 milhões em impostos pagos; no ano passado, foram R$ 45,9 milhões – alta de 3,2%.

Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, explica que a antecipação decorre de uma combinação de fatores que impulsionaram a arrecadação tributária. “Ela se deve ao avanço da atividade econômica, que amplia a base de arrecadação, bem como à inflação, já que grande parte dos impostos incide sobre bens e serviços”, afirma.

O economista também aponta outros fatores que explicam o crescimento, como a tributação de fundos exclusivos e offshores; alta na tributação dos juros sobre capital próprio; mudanças na tributação de subvenções) concedidos por estados; retomada da tributação sobre combustíveis; a tributação das apostas (Bets); e os impostos sobre encomendas internacionais, entre outros.