Bombeiros arrecadam gelatina vermelha para pacientes oncológicos

O Corpo de Bombeiros lançou a campanha solidária “Gelatinas Vermelhas”, com o objetivo de arrecadar alimentos destinados a pacientes em tratamento oncológico. A intenção é mobilizar a população para a doação de gelatinas nos sabores morango, framboesa, cereja e frutas vermelhas. Os produtos serão encaminhados aos hospitais de câncer de referência de cada região.

De acordo com a tenente Maiara Carbonera, do Corpo de Bombeiros de Catanduva, a gelatina é importante durante tratamentos de quimioterapia e radioterapia, período em que muitos pacientes enfrentam dificuldades para se alimentar devido a dores, lesões e alterações no paladar.

“Essa é uma campanha conjunta com o Abutre’s Moto Clube. Normalmente o tratamento é bem agressivo e causa lesões no trato digestivo. A gelatina, por ser bastante leve, é de fácil consumo e a gente destaca a gelatina vermelha, que tem grau menor de acidez quando comparada com outros sabores. Ela também tem sabor mais suave, neutro”, explica.

Segundo ela, a gelatina vermelha ajuda a manter a nutrição, proporcionando mais conforto nesse momento delicado. Na região, as doações podem ser feitas nos 15 quartéis dos Bombeiros, incluindo os de Catanduva e Novo Horizonte, além dos quatro de São José do Rio Preto.

A campanha prossegue até o dia 15 de maio, podendo ser entregues gelatinas de qualquer marca. A recomendação é que sejam priorizadas embalagens maiores, como a de 1 kg. No ano passado, foram arrecadadas 9 toneladas de gelatinas, então a meta para 2026 é de 10 toneladas.