Bolsa Família: valor transferido aos catanduvenses cai 18% em 2025

Relatório do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome mostra que, em 2025, as famílias catanduvenses beneficiadas pelo Programa Bolsa Família receberam R$ 20,4 milhões. O valor representa retração de 18% na comparação com 2024, quando foram transferidos R$ 24,9 milhões às famílias de baixa renda de Catanduva.

O número de famílias beneficiadas também caiu. Em 2024, foram 2,9 mil beneficiários, enquanto em 2025 foram 2,5 mil. No ano passado, além do repasse referente ao Bolsa Família, também foram liberados aos catanduvenses R$ 43,3 milhões às pessoas idosas e com deficiências por meio do BPC – Benefício de Prestação Continuada e R$ 357,9 mil pelo programa Auxílio-Gás.

Dados mais recentes mostram que, em janeiro de 2026, 2,6 mil famílias catanduvenses receberam o Bolsa Família, com benefício médio de R$ 738. No caso do Auxílio-Gás, eram 618 famílias beneficiadas em outubro do ano passado, enquanto o BPC atendia 2,6 mil beneficiários por mês, sendo 1,3 mil idosos e 1,3 mil PCD, em números atualizados em novembro de 2025.

Conforme painel eletrônico do Governo Federal, as transferências de valores feitas às pessoas totalizaram R$ 771,4 milhões no ano passado. Além dos R$ 20,4 milhões do Bolsa Família, dos R$ 43,3 milhões do BPC e dos R$ 357,9 mil do Auxílio-Gás, o indicador considera R$ 36,5 milhões referente ao seguro-desemprego e R$ 670,8 milhões em benefícios previdenciários.